Артем Дзюба: «Не приемлю инфоцыганство. Все эти истории: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Скинь мне деньги». В Америке кто‑то деревьям поклоняется, дождю, червю»

Артем Дзюба ответил на вопрос о развитии личного бренда.

– Есть планы по дальнейшему развитию своего бренда?

– Пока об этом не думал. Единственное, что могу сказать точно, – не приемлю инфоцыганство. Все эти истории, в которых рассказывают: «Хочешь, чтобы кармически у тебя был успешный год? Тогда скинь мне деньги». И ведь скидывают! Это просто кошмар.

Я уж молчу про Америку, где кто‑то деревьям поклоняется, кто‑то дождю, кто‑то червю… Конечно, всегда можно найти сотню таких вундеркиндов, к которым приходишь и говоришь: «Ребята, сегодня мы поклоняемся лепестку». Но все это – обман.

А возвращаясь к теме собственного бренда – если получится сделать что‑то прикольное… ну, например, спортивный костюм от Дзюбы или нечто подобное, это было бы интересно. Но тут важно, чтобы получилось качественно, – сказал нападающий «Акрона».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Артем Дзюба: «Много читаю литературу, связанную с Богом. Есть ситуации, где Господь направляет. Думаешь, что вообще полный пипец… А Бог тебя раз – и выводит»