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Шунин о карьере без трофеев: «Несколько раз мог уйти в «Зенит» – не ушел, потому что всегда любил «Динамо». Хотел стать чемпионом с клубом, который меня воспитал»

Антон Шунин рассказал, почему отказывался покидать «Динамо».

– Ты запомнишься многочисленными личными достижениями в «Динамо», но трофеев так и не удалось завоевать. Насколько было сложно оставаться в клубе, осознавая, что можешь так и не выиграть ничего?

– На мой взгляд, личные достижения – тоже показатель. У меня было несколько возможностей уйти в тот же «Зенит», в котором я за всю карьеру по‑любому бы завоевал трофей. Я не сделал этого, потому что всегда любил свой клуб. Когда я был молодым, мне и «Локомотив» предлагал зарплату, которая была во много раз больше моей. Но для меня не важны были деньги и финансы. Я хотел стать чемпионом с клубом, который меня воспитал, и каждый раз думал, что у меня еще достаточно времени для этого.

– Почему этого не произошло? Казалось бы, ресурсы у клуба почти всегда были.

– Думаю, это история про баланс внутри всего клуба. Задачу стать чемпионом не могут решить только футболисты. Каждый в клубе должен быть заточен на завоевание золота.

Даже когда есть деньги, важны нюансы, которые могут мешать. Бывает, что команда хорошая, но ментально просто не способна бороться за чемпионство. Бывает, что собран звездный состав, но ничего не выходит. Вы же помните, когда у «Динамо» было собрано много португальцев и лучшие звездные российские игроки, но команда чуть не вылетела? Я как футболист и несколько сезонов как капитан команды старался делать свою работу.

– Но ты же понимал, что этого может никогда не произойти?

– Да, понимал. Но я все равно думал, что есть еще достаточно времени, чтобы мы стали чемпионами. И в итоге такая возможность у нас была. В прошлом сезоне мы были настолько близки, что в моменте я поверил, что мы станем чемпионами. Мы все поверили в это. Проделали огромную работу, возможно, нам где‑то повезло, что конкуренты теряли очки, а мы в тот момент набирали. В последнем моем матче обыграли «Зенит» дома, и у нас был реальный шанс на чемпионство. К сожалению, концовку чемпионата не смогли дожать, – сказал бывший голкипер «Динамо».

Что теперь будет с «Торпедо»?16001 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАнтон Шунин
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
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