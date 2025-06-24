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Кассьерра думает об уходе из «Зенита». «Севилья» связывалась с форвардом (Уриэль Югт)

Матео Кассьерра может уйти из «Зенита».

По данным журналиста Уриэля Югта, нападающий рассматривает возможность уйти из клуба Мир РПЛ в это трансферное окно и готов выслушать предложения.

С 28-летним колумбийцем уже связывалась «Севилья», чтобы узнать условия потенциального перехода.

Кассьерра забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи в 30 матчах завершившегося сезона РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Уриэля Югта в X
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