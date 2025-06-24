Кассьерра думает об уходе из «Зенита». «Севилья» связывалась с форвардом (Уриэль Югт)

Матео Кассьерра может уйти из «Зенита».

По данным журналиста Уриэля Югта, нападающий рассматривает возможность уйти из клуба Мир РПЛ в это трансферное окно и готов выслушать предложения.

С 28-летним колумбийцем уже связывалась «Севилья », чтобы узнать условия потенциального перехода.

Кассьерра забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи в 30 матчах завершившегося сезона РПЛ . Его статистика доступна здесь .