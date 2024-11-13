Хакеры взломали камеру в комнате годовалого сына Гедеша. Партнерша Гонсалу услышала церковную музыку через монитор

Камера в комнате сына Гонсалу Гедеша была взломана хакерами.

Как пишет O Jogo, семья Гедеша обнаружила, что камера, установленная в комнате их годовалого сына Лоренсу, была взломана.

Партнерша игрока, Мадалена де Моура Невеш, рассказала об этой ситуации в социальных сетях.

«Лоренсу спал, когда я начала слышать музыку через монитор камеры в его комнате. На мгновение подумала, что звук идет с улицы, так как это была не детская музыка. Однако я поняла, что он идет из камеры: это была церковная музыка, которой даже нет в плейлисте самой камеры», – написала Мадалена.

Мадалена добавила, что, проверив историю камеры после того, как отключила ее от розетки, обнаружила нечто еще более настораживающее.

«Я увидела человека, говорившего, прежде чем зазвучала музыка. Вывод: кто-то взломал камеру и пытался каким-то образом взаимодействовать, то ли с ребенком, то ли с нами. Я уже видела видео с похожими случаями, но никогда не думала, что это может произойти с нами.

Теперь я использую камеру, которая не подключается к интернету. Тем, у кого есть подключенные камеры, советую сделать сброс и чаще менять пароль. И всегда отключайте их, когда не используете», – рекомендовала Мадалена.