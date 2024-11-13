Бабел о рекордной стоимости Bitcoin: «Дойдет до 100 тысяч долларов в 2024 году?»

Райан Бабел прокомментировал рост стоимости Bitcoin.

За последнюю неделю криптовалюта подорожала на 28,5%, установив и затем несколько раз обновив рекордный показатель. На данный момент на бирже Binance один Bitcoin оценивается почти в 89 128 долларов.

«Ха-ха, все снова оживились.

Итак, справедливо ли утверждать, что Bitcoin будет стоить 100 тысяч в 2024 году?» – написал бывший вингер «Ливерпуля » и сборной Нидерландов , на днях объявивший о завершении карьеры.