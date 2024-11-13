Бабел о рекордной стоимости Bitcoin: «Дойдет до 100 тысяч долларов в 2024 году?»
Райан Бабел прокомментировал рост стоимости Bitcoin.
За последнюю неделю криптовалюта подорожала на 28,5%, установив и затем несколько раз обновив рекордный показатель. На данный момент на бирже Binance один Bitcoin оценивается почти в 89 128 долларов.
«Ха-ха, все снова оживились.
Итак, справедливо ли утверждать, что Bitcoin будет стоить 100 тысяч в 2024 году?» – написал бывший вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов, на днях объявивший о завершении карьеры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Райана Бабела
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