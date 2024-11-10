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37-летний Бабел объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Ливерпуля», «Аякса» и Нидерландов выпустит прощальный фильм

Райан Бабел объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний нидерландец написал в инстаграме: «Если до сих пор это не было очевидно, то вот: спасибо футболу. Скоро выйдет прощальный фильм».

Экс-полузащитник выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво», «Бешикташ», «Фулхэм», «Галатасарай» и «Еюпспор».

С «Аяксом» Бабел по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, с «Бешикташем» стал чемпионом Турции. Со сборной Нидерландов U21 он одержал победу на чемпионате Европы в 2007 году.

Кроме того, полузащитник был признан лучшим молодым игроком «Аякса» (в 2007 году) и «Ливерпуля» (в 2008-м).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Райана Бабела
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