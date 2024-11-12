Лэмпард может возглавить «Ковентри» – он один из кандидатов. Клуб идет 17-м в Чемпионшипе

Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа.

Владелец «Ковентри» Даг Кинг сообщил, что 46-летний специалист претендует на пост главного тренера команды.

Кинг отметил, что Фрэнк Лэмпард , который не тренировал после ухода из «Челси» в 2023 году, является одним из кандидатов на эту должность.

«Ковентри » ранее уволил Марка Робинса, возглавлявшего команду более семи лет.

Клуб идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.