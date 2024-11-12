Лэмпард может возглавить «Ковентри» – он один из кандидатов. Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб из Чемпионшипа.
Владелец «Ковентри» Даг Кинг сообщил, что 46-летний специалист претендует на пост главного тренера команды.
Кинг отметил, что Фрэнк Лэмпард, который не тренировал после ухода из «Челси» в 2023 году, является одним из кандидатов на эту должность.
«Ковентри» ранее уволил Марка Робинса, возглавлявшего команду более семи лет.
Клуб идет на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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