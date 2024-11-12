Игрока АПЛ допросили по обвинению в двух изнасилованиях и эпизоде сексуального насилия. Футболиста задерживали в 2022-м и 2023-м (Daily Mail)
Как сообщает Daily Mail, в прошлый четверг полиция допросила неназванного футболиста одного из клубов Премьер-лиги по «нескольким обвинениям» в преступлениях сексуального характера. Сообщается, что мужчина в возрасте старше 30 лет находится под следствием по обвинению в изнасиловании двух женщин и сексуальном насилии над еще одной женщиной в период с 2021 по 2023 год.
Впервые футболист был задержан летом 2022 года по обвинению в двух изнасилованиях, предположительно совершенных им в апреле и июне 2021-го – впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде и дважды допрошен полицией. Однако никаких дальнейших действий предпринято не было, поскольку на момент совершения преступлений еще не вступило в силу соответствующее законодательство.
В феврале 2023-го игрока вновь арестовали по обвинению в случае сексуального насилия, предположительно произошедшем на севере Лондона в феврале 2022-го.
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