Живущая в Майами легкоатлетка Клишина: «Поражением Месси пестрит весь интернет. Благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы»

Дарья Клишина прокомментировала поражение «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Команда, за которую играет Лионель Месси, уступила 1-2 в серии «Атланте», за которую выступает Алексей Миранчук.

«С Алексеем [Миранчуком] я лично не знакома. За всеми футбольными матчами, признаюсь, следить не успеваю.

Времени хватает только на то, чтобы привозить/отвозить детей на занятия и следить за их успехами (улыбается).

Но последние новости МЛС было сложно пропустить. Поражением Месси пестрит весь интернет.

Все-таки благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы. Появилось огромное количество новых детских футбольных клубов и секций», – сказал двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина, проживающая в Майами.