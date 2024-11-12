Живущая в Майами легкоатлетка Клишина: «Поражением Месси пестрит весь интернет. Благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы»
Дарья Клишина прокомментировала поражение «Интер Майами» в плей-офф МЛС.
Команда, за которую играет Лионель Месси, уступила 1-2 в серии «Атланте», за которую выступает Алексей Миранчук.
«С Алексеем [Миранчуком] я лично не знакома. За всеми футбольными матчами, признаюсь, следить не успеваю.
Времени хватает только на то, чтобы привозить/отвозить детей на занятия и следить за их успехами (улыбается).
Но последние новости МЛС было сложно пропустить. Поражением Месси пестрит весь интернет.
Все-таки благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы. Появилось огромное количество новых детских футбольных клубов и секций», – сказал двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина, проживающая в Майами.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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