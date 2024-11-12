Рубен Диаш: «Многие хотят повалить «Сити». Нам это нравится, без этого наши победы не были бы значимыми»
«Это нормально, что наступают такие времена, главным образом потому, что так много людей хотят повалить нас. Мы принимаем это, понимаем это – это часть вызова.
Вот почему мы так это любим. Без этого наши победы не были бы такими значимыми, как они есть. Это жизнь, которой мы живем, и мы любим ее за это. Мы просто продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего», – сказал защитник «Манчестер Сити» для BBC.
Также Диаш высказался о том, что еще рано подводить итоги, так как прошло только 11 туров АПЛ.
«Сезон только начался, и впереди еще многое. Мы все знаем, что такое Премьер-лига, и именно поэтому мы ее так любим. Мы понимаем, что этот сезон будет очень захватывающим», – сказал Рубен Диаш для Sky Sports.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Челси» и «Арсенал» – на 9, «МЮ» – на 13 после 11 туров. «Ноттингем» – 5-й
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