Рубен Диаш: «Многие хотят повалить «Сити». Нам это нравится, без этого наши победы не были бы значимыми»

Рубен Диаш высказался о выступлении «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ.

«Это нормально, что наступают такие времена, главным образом потому, что так много людей хотят повалить нас. Мы принимаем это, понимаем это – это часть вызова.

Вот почему мы так это любим. Без этого наши победы не были бы такими значимыми, как они есть. Это жизнь, которой мы живем, и мы любим ее за это. Мы просто продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего», – сказал защитник «Манчестер Сити » для BBC.

Также Диаш высказался о том, что еще рано подводить итоги, так как прошло только 11 туров АПЛ.

«Сезон только начался, и впереди еще многое. Мы все знаем, что такое Премьер-лига, и именно поэтому мы ее так любим. Мы понимаем, что этот сезон будет очень захватывающим», – сказал Рубен Диаш для Sky Sports.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Челси» и «Арсенал» – на 9, «МЮ» – на 13 после 11 туров. «Ноттингем» – 5-й