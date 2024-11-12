Диаш из «Сити» о травле в школах: «Слово «уважение» – мой главный стимул. У меня еще нет детей, но стоит ли им вообще давать телефон? Это вызывает беспокойство»
Рубен Диаш поделился мыслями относительно травли в школах.
Защитник «Манчестер Сити» является представителем Ассоциации по противодействию травле в школах.
«Слово «уважение» – мой самый главный стимул. Также предпочитаю слово «доброта», но основное – это «уважение».
Думаю, когда вы объединяете антибуллинг с уважением, это имеет смысл. Если есть отправная и конечная точки, то это те слова, которые я бы выбрал.
Сейчас у меня нет детей, но надеюсь, что они появятся у меня когда-нибудь.
И ты начинаешь думать о том, когда дать ему телефон? Стоит ли вообще давать телефон? Эти вещи вызывают беспокойство. И чем больше ты думаешь об этом, тем больше это вызывает беспокойство», – сказал Рубен Диаш.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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