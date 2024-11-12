Гендиректор «Динамо» об отказе от сборов в Турции: «В отеле, где мы останавливались, реконструкция, поля меняют на виллы. Вопрос цены имеет значение»
Гендиректор «Динамо» объяснил причины отказа от зимних сборов в Турции.
Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров рассказал, что клуб проведет зимние сборы в Катаре и ОАЭ.
– Почему решили отказаться от сборов в Турции?
– В том отеле, где мы останавливались, происходит реконструкция. Поля меняют на виллы.
Вопрос цены тоже имеет значение. Получается, что экономические условия сборов в Турции ухудшаются, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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