Гендиректор «Динамо» об отказе от сборов в Турции: «В отеле, где мы останавливались, реконструкция, поля меняют на виллы. Вопрос цены имеет значение»

Гендиректор «Динамо» объяснил причины отказа от зимних сборов в Турции.

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров рассказал, что клуб проведет зимние сборы в Катаре и ОАЭ.

– Почему решили отказаться от сборов в Турции?

– В том отеле, где мы останавливались, происходит реконструкция. Поля меняют на виллы.

Вопрос цены тоже имеет значение. Получается, что экономические условия сборов в Турции ухудшаются, – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров.