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Пономарев о 6-м месте ЦСКА: «Собраны неплохие ребята, но нет ни игры, ни результата. Такое ощущение, каждый думает только о себе» 

Владимир Пономарев оценил выступление ЦСКА в первом круге Мир РПЛ.

После 15 туров армейцы занимают в таблице 6-е место.

«Главная проблема в том, что ЦСКА находится на распутье каком-то и никак не может двинуться вперед. Не получается ничего интересного. Хотя бы часть игр были добротные, к которым можно было присмотреться, но нет ничего. Игры нет. 

И ладно просто игры бы не было, но результата тоже нет. Порой так бывает, что игры нет, а результат – хороший. Или наоборот: результат неудачный, зато игра нравится зрителям. Так бывает в футболе. Но у ЦСКА Николича на данный момент нет ни того, ни другого. Вроде все нормально, все на своих местах, собраны неплохие ребята. 

Может, не хватает игровой дисциплины? Потому что каждый должен заниматься своим делом. А в ЦСКА сейчас, такое ощущение, каждый думает только о себе. Мол, я вот хорошо играю, и это не из-за меня команда проигрывает, а из-за других. И так – каждый. 

Вон, Мойзес берет и подключается в атаку, а на оборонительные действия у него не хватает сил. Он проигрывает единоборство, дает сопернику доставить мяч в штрафную. И никто об этом не пишет: виноваты другие. В мое время за такие действия он бы угодил в дубль, а он идет, улыбается как ни в чем не бывало. Так нельзя», – сказал экс-игрок ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМарко Николич
logoМойзес Барбоза
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