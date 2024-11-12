Экс-тренер «Милана» Джампаоло возглавил «Лечче» до конца сезона. Контракт продлят, если клуб избежит вылета из Серии А
«Лечче» объявил о назначении Марко Джампаоло тренером команды.
Контракт с 57-летним итальянцем подписан до 30 июня 2025 года с автоматическим продлением в случае сохранения прописки в Серии А.
После 12 туров «Лечче» находится в зоне вылета, занимая в таблице 18-е место. В субботу из клуба был уволен прежний тренер Лука Готти.
Последним местом работы Джампаоло была «Сампдория», которую он покинул в 2022 году. Также он возглавлял «Торино», «Милан», «Эмполи», «Кремонезе» и «Кальяри».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Лечче»
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