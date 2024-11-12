Экс-тренер «Милана» Джампаоло возглавил «Лечче» до конца сезона. Контракт продлят, если клуб избежит вылета из Серии А

«Лечче» объявил о назначении Марко Джампаоло тренером команды.

Контракт с 57-летним итальянцем подписан до 30 июня 2025 года с автоматическим продлением в случае сохранения прописки в Серии А.

После 12 туров «Лечче » находится в зоне вылета, занимая в таблице 18-е место. В субботу из клуба был уволен прежний тренер Лука Готти.

Последним местом работы Джампаоло была «Сампдория», которую он покинул в 2022 году. Также он возглавлял «Торино», «Милан», «Эмполи», «Кремонезе» и «Кальяри».