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«Лечче» уволил тренера Готти. Клуб идет в зоне вылета Серии А

«Лечче» уволил главного тренера.

Итальянский клуб объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера.

В матче 12‑го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

57‑летний Готти работал в «Лечче» с марта 2024 года. Команда сейчас идет в зоне вылета, набрав 9 очков. Она занимает 18-е место в Серии А.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт &laquo;Лечче&raquo;
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