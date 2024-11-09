«Лечче» уволил тренера Готти. Клуб идет в зоне вылета Серии А

«Лечче» уволил главного тренера.

Итальянский клуб объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера.

В матче 12‑го тура чемпионата Италии «Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

57‑летний Готти работал в «Лечче» с марта 2024 года. Команда сейчас идет в зоне вылета, набрав 9 очков. Она занимает 18-е место в Серии А.