Агент Абены о возможном уходе из «Спартака»: «Этого не произойдет, Миенти – самый большой борец за клуб. 3-4 матча, и все наладится»

Агент Миенти Абены опроверг возможный уход из «Спартака».

Ранее появилась информация, что красно-белые могут расторгнуть контракт с защитником зимой.

«Нет-нет. Этого не произойдет. Не беспокойтесь, Абена вернется более сильным. Он отличный человек, который будет бороться. Миенти – самый большой борец за «Спартак ».

К сожалению, игра за сборную вносит свои коррективы. 48 часов полета туда и обратно за пять дней, а потом нужно играть без тренировок... С ментальной точки зрения он был уставшим, но все равно старался выкладываться во время матчей. Поэтому Миенти не смог удачно сыграть против «Краснодара».

Ему нужно 3-4 матча, и все наладится. Он фантастический футболист. Ему просто нужно время», – сказал Менно Грунвельд.