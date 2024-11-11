Трент, Фоден, Палмер, Грилиш, Райс и Сака не сыграют за Англию в ноябре. Боуэн, Брэнтуэйт и Ливраменто вызваны в сборную

Восемь игроков сборной Англии не примут участие в ноябрьских матчах.

В ближайшем сборе национальной команды не примут участия Трент Александер-Арнолд , Ливай Колуилл , Филип Фоден , Джек Грилиш , Коул Палмер , Аарон Рэмсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака.

На замену выбывшим игрокам в сборную вызваны Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Морган Роджерс («Астон Вилла») и Джеймс Траффорд («Бернли»).

В ноябре Англия сыграет в Лиге наций с Грецией и Ирландией. Матчи пройдут 14 и 17 ноября.