Трент, Фоден, Палмер, Грилиш, Райс и Сака не сыграют за Англию в ноябре. Боуэн, Брэнтуэйт и Ливраменто вызваны в сборную
Восемь игроков сборной Англии не примут участие в ноябрьских матчах.
В ближайшем сборе национальной команды не примут участия Трент Александер-Арнолд, Ливай Колуилл, Филип Фоден, Джек Грилиш, Коул Палмер, Аарон Рэмсдейл, Деклан Райс и Букайо Сака.
На замену выбывшим игрокам в сборную вызваны Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Морган Роджерс («Астон Вилла») и Джеймс Траффорд («Бернли»).
В ноябре Англия сыграет в Лиге наций с Грецией и Ирландией. Матчи пройдут 14 и 17 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт сборной Англии
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