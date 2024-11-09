Джан получил прямую красную за фол на Соне на 27-й минуте матча с «Майнцем»
«Боруссия» Дортмунд осталась в меньшинстве в первом тайме игры с «Майнцем».
Эмре Джан бросился в подкат возле штрафной дортмундцев на 27-й минуте игры Бундеслиги и прямой ногой влетел в голеностоп Ли Чжэ Сона.
Главный судья Флориан Бадштюбнер показал немцу прямую красную карточку.
Подробная статистика выступлений Эмре – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости