Джан получил прямую красную за фол на Соне на 27-й минуте матча с «Майнцем»

«Боруссия» Дортмунд осталась в меньшинстве в первом тайме игры с «Майнцем».

Эмре Джан бросился в подкат возле штрафной дортмундцев на 27-й минуте игры Бундеслиги и прямой ногой влетел в голеностоп Ли Чжэ Сона . Главный судья Флориан Бадштюбнер показал немцу прямую красную карточку. Подробная статистика выступлений Эмре – здесь . Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Изображение: кадр из трансляции