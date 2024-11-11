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Лапочкин об увеличении гонораров судей: «Крайне сложная работа должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе все получают неплохие деньги: футболисты, тренеры, функционеры. Cудьи должны соответствовать»

Сергей Лапочкин высказался о повышении гонораров судей РПЛ с лета 2025 года.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что с 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей Мир РПЛ.

Гонорар главного арбитра возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистентов рефери и арбитра ВАР – со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра – с 50 тысяч до 53 500. Также на 3,5 тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора. Выплаты резервному арбитру увеличат с 25 тысяч до 26 750.

«Я за все хорошее и против всего плохого, поэтому, конечно же, поддерживаю идею увеличения зарплат и гонораров арбитрам. Чем больше, тем лучше.

Эта крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе абсолютно все получают неплохие деньги: и футболисты, и тренеры, и функционеры. Так что я считаю, что судьи должны соответствовать уровню зарплат, это нормальная практика», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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