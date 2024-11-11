«Хоффенхайм» уволил тренера Матараццо. Клуб идет 15-м в Бундеслиге
«Хоффенхайм» уволил главного тренера.
Немецкий клуб объявил об отставке Пеллегрино Матараццо. Американец возглавлял команду с февраля 2023 года.
«Хоффенхайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 10 турах. В Лиге Европы команда идет 19-й.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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