«Хоффенхайм» уволил тренера Матараццо. Клуб идет 15-м в Бундеслиге

«Хоффенхайм» уволил главного тренера.

Немецкий клуб объявил об отставке Пеллегрино Матараццо. Американец возглавлял команду с февраля 2023 года.

«Хоффенхайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 10 турах. В Лиге Европы команда идет 19-й.