Флик о том, что Левандовски забил 99-й гол в ЛЧ: «Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять»
Ханс-Дитер Флик высказался о 99-м голе Роберта Левандовского в Лиге чемпионов.
Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче против «Црвены Звезды» (5:2). Это 98-й и 99-й голы польского футболиста в этом турнире.
Левандовски был заменен на 78-й минуте.
«Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять.
Честно говоря, я не думаю об этом. Он был очень хорош сегодня. Нам нужно думать о других матчах, например, против «Реал Сосьедад». Я очень доволен», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Barca Universal
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