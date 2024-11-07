Флик о том, что Левандовски забил 99-й гол в ЛЧ: «Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять»

Ханс-Дитер Флик высказался о 99-м голе Роберта Левандовского в Лиге чемпионов.

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в матче против «Црвены Звезды » (5:2). Это 98-й и 99-й голы польского футболиста в этом турнире.

Левандовски был заменен на 78-й минуте.

«Если бы я знал, то, возможно, не стал бы его менять.

Честно говоря, я не думаю об этом. Он был очень хорош сегодня. Нам нужно думать о других матчах, например, против «Реал Сосьедад». Я очень доволен», – сказал главный тренер «Барселоны».