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Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты при продлении контракта с «Барсой». Форвард счастлив в клубе (Diario Sport)

Роберт Левандовски хотел бы продлить контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб уверен в подписании соглашения с 36-летним польским форвардом еще на год по соответствующей опции в текущем договоре.

Кроме того, как отмечает Diario Sport, сам футболист счастлив в «Барселоне» и не собирается покидать клуб.

При этом нападающий готов значительно сократить свою зарплату.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил 14 голов в 12 матчах в Ла Лиге.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
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