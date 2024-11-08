Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты при продлении контракта с «Барсой». Форвард счастлив в клубе (Diario Sport)

Роберт Левандовски хотел бы продлить контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб уверен в подписании соглашения с 36-летним польским форвардом еще на год по соответствующей опции в текущем договоре.

Кроме того, как отмечает Diario Sport, сам футболист счастлив в «Барселоне» и не собирается покидать клуб.

При этом нападающий готов значительно сократить свою зарплату.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил 14 голов в 12 матчах в Ла Лиге .