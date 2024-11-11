Кечинов оценил игру «Спартака»: «Три с плюсом – нестабильно провели 1-й круг и занимают 5-е место. Перед стартом сезона озвучивали несколько другие задачи»
Вчера красно-белые обыграли «Акрон» (4:0) в 15‑м туре Мир РПЛ. Дублями отметились Тео Бонгонда и Манфред Угальде.
– Доволен действиями «Спартака» в матче с «Акроном». В целом была игра в одни ворота. «Красно‑белые» были гораздо сильнее соперника. И имели территориальное преимущество, и четыре мяча забили. И они еще могли столько же забить. Так что «Спартак» выиграл по делу.
– Завершился первый круг чемпионата. Какую оценку поставили бы за него «Спартаку»?
– «Три с плюсом». Команда нестабильно провела первый круг и занимает пятое место, а задачи несколько другие у «Спартака», и их озвучивали перед стартом сезона, – сказал бывший игрок красно-белых.
«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 1-го круга, «Зенит» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 5-й. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне вылета
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