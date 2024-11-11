КДК рассмотрит удаление Рябчука в матче против «Ростова». Защитник «Спартака» приглашен на заседание
КДК РФС рассмотрит удаление Олега Рябчука в матче против «Ростова».
Защитник «Спартака» получил прямую красную карточку за удар шипами в область голени под коленом хавбеку «Ростова» Ивану Комарову в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Спартак» – «Ростов»: рассмотрим выход за пределы техзоны Станковича. «Ростов» задержал выход футболистов во втором тайме на четыре минуты. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения.
Рассмотрим удаление Рябчука за серьезное нарушение правил, Олег приглашен на заседание», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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