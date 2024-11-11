Агкацев об 1:1 с «Рубином»: «Краснодар» не сразу адаптировался к полю, к погоде. Все разочарованы, что потеряли два очка»
Станислав Агкацев оценил ничью с «Рубином» (1:1) в матче Мир РПЛ.
— По игре, конечно, мы потеряли два очка. Мы не сразу адаптировались к полю, к погоде. Не хотим искать оправданий, выходили с настроем на победу. Все разочарованы, что потеряли два очка.
— Во время пенальти ты знал, что Даку будет бить в определенный угол?
— Это невозможно знать. Я предполагал. У меня был план, и я его придерживался, — сказал вратарь «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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