Агкацев об 1:1 с «Рубином»: «Краснодар» не сразу адаптировался к полю, к погоде. Все разочарованы, что потеряли два очка» 

Станислав Агкацев оценил ничью с «Рубином» (1:1) в матче Мир РПЛ.

— По игре, конечно, мы потеряли два очка. Мы не сразу адаптировались к полю, к погоде. Не хотим искать оправданий, выходили с настроем на победу. Все разочарованы, что потеряли два очка.

— Во время пенальти ты знал, что Даку будет бить в определенный угол?

— Это невозможно знать. Я предполагал. У меня был план, и я его придерживался, — сказал вратарь «Краснодара ».