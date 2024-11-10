Пирс Морган: «Хавертц, ты ленивый мудак. «Арсеналу» нужен настоящий нападающий, почему Артета этого не видит?»
«Арсенал» сыграл вничью с «Челси» в 11-м туре АПЛ. Гол Хавертца был отменен из-за офсайда.
«Хавертц, ты ленивый мудак 🤬.
Абсолютно стопроцентный момент не реализован. Боже, нам очень нужен настоящий нападающий. Почему Артета этого не видит??» – писал телеведущий и болельщик «Арсенала».
«Позитивный момент: «Арсенал» уже играл на выезде с «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» – самая сложная серия матчей среди всех топ-клубов – и набрал 8 из 15 очков, выиграв два матча, сыграв вничью дважды и проиграв один раз.
К январю мы можем оказаться в гораздо лучшей ситуации. И если мы подпишем топового нападающего, то...» – высказался Морган после матча.
«Арсенал» занимает 4-е место, на 9 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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