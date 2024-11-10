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Пирс Морган: «Хавертц, ты ленивый мудак. «Арсеналу» нужен настоящий нападающий, почему Артета этого не видит?»

Пирс Морган оскорбил Кая Хавертца и оценил выступления «Арсенала» в сезоне.

«Арсенал» сыграл вничью с «Челси» в 11-м туре АПЛ. Гол Хавертца был отменен из-за офсайда.

«Хавертц, ты ленивый мудак 🤬.

Абсолютно стопроцентный момент не реализован. Боже, нам очень нужен настоящий нападающий. Почему Артета этого не видит??» – писал телеведущий и болельщик «Арсенала».

«Позитивный момент: «Арсенал» уже играл на выезде с «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» – самая сложная серия матчей среди всех топ-клубов – и набрал 8 из 15 очков, выиграв два матча, сыграв вничью дважды и проиграв один раз.

К январю мы можем оказаться в гораздо лучшей ситуации. И если мы подпишем топового нападающего, то...» – высказался Морган после матча.

«Арсенал» занимает 4-е место, на 9 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoЧелси
logoНьюкасл
logoМикель Артета
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoКай Хавертц
брань
logoПирс Морган
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