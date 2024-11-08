Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»»

Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможности чемпионства «Спартака».

– Насколько возможно чемпионство для «Спартака» в нынешнем сезоне?

– Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот.

Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим».

Нужно понимать, что есть отрыв в таблице по очкам у лидеров.

Нам важно продолжать работать и в конце сезона мы увидим, какое место займем.

У «Спартака» один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидирует «Краснодар » и «Зенит », значит у них так же есть хорошие футболисты. Нам надо набирать очки во всех матчах, даже если игра идет тяжело», – сказал полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда .