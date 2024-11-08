Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»»
Тео Бонгонда ответил на вопрос о возможности чемпионства «Спартака».
– Насколько возможно чемпионство для «Спартака» в нынешнем сезоне?
– Сезон длинный, еще рано об этом говорить. Может, я сейчас скажу, что шансов нет, а мы выиграем титул. Так же и наоборот.
Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – это хорошие команды, но мы не можем после победы над ЦСКА говорить: «Трофей будет нашим».
Нужно понимать, что есть отрыв в таблице по очкам у лидеров.
Нам важно продолжать работать и в конце сезона мы увидим, какое место займем.
У «Спартака» один из лучших составов в России. У кого состав лучше? Если в таблице лидирует «Краснодар» и «Зенит», значит у них так же есть хорошие футболисты. Нам надо набирать очки во всех матчах, даже если игра идет тяжело», – сказал полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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