«Сьон» сообщил о травме Миранчука
«Сьон» сообщил о травме Антона Миранчука.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Швейцарии. Россиянин не сыграет с «Люцерном». Характер травмы и сроки восстановления не сообщаются.
Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей в чемпионате Швейцарии, но не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Сьона» в X
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