«Сьон» сообщил о травме Миранчука

«Сьон» сообщил о травме Антона Миранчука.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Швейцарии. Россиянин не сыграет с «Люцерном». Характер травмы и сроки восстановления не сообщаются.

Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей в чемпионате Швейцарии, но не отметился результативными действиями.