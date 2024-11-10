«Кайрат» стал чемпионом Казахстана.

Клуб из Алма-Аты обыграл в заключительном туре «Атырау» (1:0) и стал победителем чемпионата Казахстана-2024.

«Кайрат» набрал 47 очков за 24 тура и на одно очко опередил «Астану».

«Кайрат » стал четырехкратным чемпионом Казахстана. Ранее он побеждал в лиге в 1992, 2004 и 2020 годах.