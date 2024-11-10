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«Кайрат» стал четырехкратным чемпионом Казахстана

«Кайрат» стал чемпионом Казахстана.

Клуб из Алма-Аты обыграл в заключительном туре «Атырау» (1:0) и стал победителем чемпионата Казахстана-2024.

«Кайрат» набрал 47 очков за 24 тура и на одно очко опередил «Астану».

«Кайрат» стал четырехкратным чемпионом Казахстана. Ранее он побеждал в лиге в 1992, 2004 и 2020 годах.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Кайрата»
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