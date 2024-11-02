Скандал в Казахстане: «Астана» мчит к титулу с двумя пенальти и дракой. Возможна отставка босса судей

Но сами говорят: «Это убийство и беспредел».

У «Астаны» очень жаркий отрезок: попали в Лиге конференций на «Челси», но сейчас вообще не до еврокубков. На матч против валийского «Нью-Сейнтс» (0:2) полетели резервисты и шесть игроков из дубля – все ради чемпионства в Казахстане.

Даже матч против немотивированного «Атырау» (3:2) завершился дракой. Судейством остались недовольны все.

«Астане» дали два пенальти: на 83-й и 99-й. Это вызвало споры

«Атырау» открыл счет, но астанчане на 67-й минуте сравняли после углового. В концовке матча уже «Астана» вышла вперед – с первого пенальти.

Однако самое веселое началось в компенсированное время. Судья Рустам Омаров добавил шесть минут, но из-за затяжек времени, замены, просмотра ВАР и празднования гола игра заметно затянулась.

90+7′ – «Атырау» вернул ничью – 2:2.

90+9′ – «Астана» заработала второй пенальти – за игру рукой защитника «Атырау». Решение приняли после того, как судья на ВАР Сергей Гороховодацкий отправил главного к видеомонитору.

90+12′ – Бранимир Калаица забил с пенальти и принес «Астане» важнейшую победу.

Экс-судья и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев считает, что как минимум второго пенальти не было : «Мяч в руку попадает, но она не увеличивает тело неестественным образом. Максимально близко к телу, практически прижата. Чуть согнута в локте, но для прыжка это нормально. Также нет движения руки к мячу. Движение руки есть уже после попадания мяча. Но это также не повод для пенальти. На наш взгляд, пенальти назначен ошибочно. Также ошибочно вмешательство ВАР в эпизод. У видеоарбитра нет оснований для подобного вмешательства».

Это полный обзор матча, а что посмотреть именно пенальти – включайте на 6:55.

«Что творил судья, это просто беспредел». «Астана» тоже возмущена – отменили ее гол и не дали еще несколько пенальти

Тренер «Атырау» Виталий Жуковский выступил сдержанно, хоть и намекнул на повторение финала Кубка Казахстана, где команда тоже проиграла со скандалом в концовке: «Веселый футбол, болельщики такое любят – это притягивает людей смотреть, когда такие эмоции зашкаливают. Конечно, такие моменты, как финал Кубка, как здесь был, — их сложно переживать, но я просто благодарен судьбе, что мне попались такие футболисты. Это круто, это классно».

А вот тренер «Астаны» Григорий Бабаян намного резче. Он считает, что засудили как раз его команду: «Что сегодня творил судья, это просто беспредел, ни в какие ворота не лезет. В конце ему уже деваться некуда было, за 10 секунд там уже двоим игрокам «Атырау» мяч попал в руку. Это уже безвыходная ситуация. Это просто убийство, слава богу выиграли, ребята в нашей раздевалке поняли, что такое характер, что такое игра до конца».

«Астане» могли не понравиться несколько судейских решений:

● на 48-й минуте судья после вмешательства ВАР отменил гол Калаицы – посчитали, что хорват подыграл себе рукой. Хотя в трансляции этого не видно.

● еще несколько раз астанчане претендовали на пенальти: на 43-й, 57-й и 63-й минутах.

Часть этих эпизодов можно оценить в видеообзоре выше. Тренерский штаб «Астаны» взрывался еще по ходу игры.

ЭСК во всех 7 спорных эпизодах поддержала арбитров. Но их босс ушел в отставку (?), а судья следующего матча «Астаны» отказался работать из-за давления

Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола (КФФ) рассмотрела все эти моменты: два назначенных пенальти в пользу «Астаны», три неназначенных и отмененный гол астанчан, а также причину такого количества компенсированных минут.

Во всех случаях комиссия встала на сторону судей. Вот как объяснили тот самый пенальти на 90+9: «После верховой передачи в штрафную «Атырау», защитник №4 прерывает передачу мяча, играя в него рукой. Его правая рука отставлена в сторону, расширяет объем тела, находится в неестественном положении, движение руки идет навстречу к мячу. Судья в виду плохой позиции продолжает игру. После просмотра ВАР судья правильно назначает 11-метровый».

При этом Meta-ratings.kz написал, что после скандальной игры пост покинул директор департамента судейства и инспектирования КФФ Александр Перемитин (официального подтверждения не было).

Кроме того, судья Денис Тевяшов отказался работать на матче следующего тура между «Астаной» и «Тоболом» . Сообщалось, что он жаловался на давление сторонних лиц. КФФ в пятницу и правда объявила о замене Тевяшова на Руслана Султангалиева, который изначально должен был работать на ВАР. Причину замены федерация никак не объяснила.

«Он показал гнилую сущность». Матч завершился потасовкой – тренер «Астаны» подрался с легионером

После игры – еще один жаркий эпизод.

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян , ранее работавший ассистентом Алексея Березуцкого в ЦСКА, шлепнул по лицу Жоэля Нганду-Каямба из «Атырау». Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, в итоге пришлось вмешаться охране.

Нганду-Каямба написал о случившемся в соцсетях: «Снова дежавю. Я хотел бы увидеть реакцию от КФФ после того, как главный тренер «Астаны» ударил меня без причины. Мы играем в футбол, а не в бокс. Такие действия убивают имидж прекрасной страны. На таком уровне ты должен уметь контролировать эмоции на публике. Я мог бы дать сдачи в 10 раз больше. Но не волнуйтесь, увидимся в следующий раз. Карма своего не упустит».

Бабаян в беседе с Vesti.kz ответил конголезцу: «Я направился к тренеру «Атырау» Виталию Жуковскому, чтобы пожать руку и поблагодарить за игру, но Жоель Каямба начал агрессировать и выкрикивать оскорбления в адрес клуба, тренерского штаба и команды.

Более опытные и адекватные футболисты – Сигневич, Стасевич и другие – пожали руки, как это всегда делается, а этот начал провоцировать. В целом, по его вчерашнему неадекватному поведению я не сомневался, что он что-то подобное напишет, [на поле] он показал гнилую сущность.

Те, кто был там, тот же Жуковский – подтвердят мои слова. Я не бил Каямбу, да и не собирался этого делать. Единственное, одернул его шапку и попросил замолчать. Если бы он не чувствовал вину и не понимал бы, что это провокация, он бы не пришел после стычки ко мне, чтобы пожать руку».

«Астана» может забрать титул уже в следующем туре. Тогда поедет на Лигу конференций основой

За два тура до финиша «Астана» вышла в единоличные лидеры. Во втором круге обыграли всех прямых конкурентов: 1:0 с «Кайратом» (после чего уволился Александр Кержаков ), 4:2 с «Ордабасы», 3:0 с «Елимаем» и 2:0 в позапрошлом туре с «Актобе» (не зря отправляли на еврокубки дублеров).

Астанчане вообще не проигрывают с июня: девять побед и ничья. Теперь опережают «Кайрат» на два очка.

Впереди у них выезд к «Тоболу» (шестая команда) и домашняя игра с «Жетысу» (десятая). Но домашняя относительно – из-за реконструкции стадиона «Астана» проводит сезон в Алматы.

У «Кайрата» график сложнее: домашний матч с действующим чемпионом «Ордабасы» (у шымкентцев еще есть теоретические шансы на титул) и выезд к неуступчивому «Атырау» (седьмая команда).

«Астана» может взять титул уже в следующем туре: для этого нужна собственная победа и потеря «Кайрата». Если так и будет, астанчане поедут в к кипрскому «Пафосу» на Лигу конференций основным составом. Если этого не случится, придется пожертвовать еще одним матчем в ЛК.

В отличие от конкурентов, у «Астаны» до конца года не только два тура чемпионата, но еще четыре игры в еврокубках и финал Кубка лиги.

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Фото: ФК «Астана»