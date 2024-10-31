Вратаря «Жетысу» Сиукаева обвинили в преднамеренной сдаче игры с «Кайратом»: «Любой намек на слив или сдачу игры отрицаю категорически»
Вратаря «Жетысу» Арсен Сиукаев заподозрили в преднамеренной сдаче игры против «Кайрата» (1:2) в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана.
Подозрения у болельщиков вызвал второй гол «Кайрата». Сиукаева обвинили в том, что он намеренно не выставил руки, чтобы отбить удар Офри Арада на 90+2-й минуте.
28-летний россиянин выступил с заявлением относительной этой ситуации.
«Мы, как и все наши болельщики, сильно расстроились из-за поражения. Тем более что мы играли хорошо, забили быстрый гол, могли выиграть матч.
После навеса мяч завис в воздухе. Игрок «Кайрата» несильно, но точно пробил. Я вышел чуть вперед, и у меня поехала нога от скользкого газона. Поэтому в момент удара я фактически был отыгран в эпизоде, а руки не выставил, так как видел, что мяч уже опускается в ворота.
Это даже привозом не назовешь. Тем более любой намек на слив или сдачу игры отрицаю категорически. Готов подтвердить свои показания на детекторе лжи, хоть где. Для меня понятие чести и достоинства — не пустой звук.
Никогда не играл и не буду играть в договорные матчи! Здесь просто так получилось. Матч важный был для всех, отсюда и ажиотаж. Я на протяжении сезона старался добросовестно выполнять свою работу, и неприятно, когда тебя из-за одного момента втаптывают в грязь», – заявил Сиукаев.
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