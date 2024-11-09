Артига об 1:3 с «Ростовом»: «Пенальти в ворота «Химок» – решающий момент. До этого было два момента у ростовской штрафной, но почему‑то не свистнули»
На 67‑й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ защитник ростовчан Максим Осипенко удвоил преимущество команды, реализовав 11-метровый удар. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном.
– Команда старалась и боролась, никаких претензий к игрокам нет. Назначенный пенальти в наши ворота стал решающим моментом в игре. До этого было два момента у ростовской штрафной, но почему‑то не свистнули.
– Подведите итоги первой половины чемпионата.
– Конечно, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту. После перерыва у нас будут очень важные игры против ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и других команд. Будем готовиться и стараться показать хороший результат, – сказал главный тренер «Химок».
«Химки» с 12 очками идут на 13‑й позиции в турнирной таблице чемпионата России.
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