Фэнтези
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Винисиус набрал 18 фэнтези-очков за хет-трик «Осасуне». У Лунина ассист и 9 очков

«Реал» дома разгромил «Осасуну» (4:0) благодаря трем голам Винисиуса.

Бразилец сделал хет-трик за 35 минут, а всего за матч набрал 18 фэнтези-очков (+2 за игру, +15 за голы, +1 за сухой матч). После 13-го тура у Винисиуса 85 очков в фэнтези Ла Лиги, игрок «Реала» – 3-й по этому показателю после Рафиньи (93) и Роберта Левандовского (90).

Ассист и гол в первом тайме у Джуда Беллингема, полузащитник забил впервые в сезоне Ла Лиги. За матч у него 11 очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Всего у Беллингема 33 очка в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе.

Андрей Лунин отдал ассист на 3-й гол «Реала». За матч у вратаря 9 очков (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за сухой матч).

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoФэнтези
logoАндрей Лунин
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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