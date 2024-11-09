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Вяльбе о сравнении Путина и Роналду: «Владимир Владимирович похож только сам на себя. Месси даже лучше Криштиану»

Елена Вяльбе оценила сравнение Владимира Путина и Криштиану Роналду.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил президента России с португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Безусловно, Владимир Владимирович похож только сам на себя.

Здесь можно проводить аналогии: Криштиану, безусловно, великий спортсмен, но мне кажется, Месси даже лучше.

В целом, людей, которые ставят перед собой цели и добиваются их, в спорте очень много», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoВладимир Путин
logoЕлена Вяльбе
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