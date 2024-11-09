За драку удалили троих игроков в матче «Торпедо» Миасс – «Волга». Конфликт возник после жесткого подката
Конфликт с участием большинства игроков на поле привел к трем красным карточкам.
В матче 17-го тура дивизиона «Серебро» Leon-Второй лиги А произошел массовый конфликт между игроками ульяновской «Волги» и «Торпедо» Миасс. Он начался после грубого подката игрока «Волги» Георгия Уридия, затем на поле возникло несколько стычек.
В итоге красные карточки получили двое игроков «Торпедо» Арсен Агаханов и Алексей Амелин, у «Волги» был удален Артур Мурза.
«Волга» провела вдесятером против девяти соперников полчаса и вырвала победу в добавленное время.
«Плюнул в сторону и случайно попал в ногу судье. Извинился сразу, арбитр ответил: «Не дам красную – меня закопают». Хавбек «Торпедо Миасс» Замятин о 6-матчевом бане
Опубликовано: Sports
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