Конфликт с участием большинства игроков на поле привел к трем красным карточкам.

В матче 17-го тура дивизиона «Серебро» Leon-Второй лиги А произошел массовый конфликт между игроками ульяновской «Волги» и «Торпедо» Миасс. Он начался после грубого подката игрока «Волги» Георгия Уридия, затем на поле возникло несколько стычек.

В итоге красные карточки получили двое игроков «Торпедо» Арсен Агаханов и Алексей Амелин, у «Волги» был удален Артур Мурза.

«Волга» провела вдесятером против девяти соперников полчаса и вырвала победу в добавленное время.

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