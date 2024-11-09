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Жардим сменил Креспо в «Аль-Айне». Клуб идет 8-м в лиге ОАЭ

«Аль-Айн» объявил о назначении Леонарду Жардима тренером команды.

50-летний португалец подписал контракт с клубом из ОАЭ до конца клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Айн» примет участие летом 2025 года.

В «Аль-Айне» Жардим сменил Креспо, уволенного после поражения от «Аль-Насра» (1:5) в Лиге чемпионов Азии.

После 5 матчей «Аль-Айн» занимает в чемпионате ОАЭ 8-е место, при этом большинство клубов провели по 7 игр.

Последним местом работы Жардима был катарский «Аль-Райян». Ранее он возглавлял «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, «Аль-Хилаль», «Монако» и «Спортинг».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт «Аль-Айна» в Х
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