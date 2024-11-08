Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии, играют хуже, чем раньше. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»
– Критерий работы любого тренера – это результат. Мусаев дает результат, так что здесь не может быть двойных оценок. Сейчас понятно, что приглашение Мусаева было правильным решением.
– Кто сейчас находится в лучшей форме – футболисты «Зенита» или «Краснодара»?
– Трудно оценить. Нет же единых тестов, которые могли бы определять разницу в мастерстве футболистов. Мастерство проявляется в игре и результативности игроков.
Сейчас в «Зените» более звездные футболисты, играющие за свои сборные. Многие из них зарекомендовали себя очень хорошо. Но это было вчера, а сегодня они стали заурядными футболистами. Может, чуть-чуть выше заурядного уровня.
Те же Педро и Кассьерра меня не впечатляют. Футболисты «Зенита» остановились в развитии, а футболисты «Краснодара» развиваются. Все игроки «Зенита» играют хуже, чем раньше. Только Барриос держит свой привычный уровень, – сказал почетный президент РФС.
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