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  • Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии, играют хуже, чем раньше. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»
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Вячеслав Колосков: «Игроки «Зенита» стали заурядными, остановились в развитии, играют хуже, чем раньше. Педро и Кассьерра меня не впечатляют»

Вячеслав Колосков оценил игру футболистов «Зенита» в этом сезоне Мир РПЛ.

– Критерий работы любого тренера – это результат. Мусаев дает результат, так что здесь не может быть двойных оценок. Сейчас понятно, что приглашение Мусаева было правильным решением.

– Кто сейчас находится в лучшей форме – футболисты «Зенита» или «Краснодара»?

– Трудно оценить. Нет же единых тестов, которые могли бы определять разницу в мастерстве футболистов. Мастерство проявляется в игре и результативности игроков.

Сейчас в «Зените» более звездные футболисты, играющие за свои сборные. Многие из них зарекомендовали себя очень хорошо. Но это было вчера, а сегодня они стали заурядными футболистами. Может, чуть-чуть выше заурядного уровня.

Те же Педро и Кассьерра меня не впечатляют. Футболисты «Зенита» остановились в развитии, а футболисты «Краснодара» развиваются. Все игроки «Зенита» играют хуже, чем раньше. Только Барриос держит свой привычный уровень, – сказал почетный президент РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoРФС
logoВячеслав Колосков
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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