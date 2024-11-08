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Жирков о молодых футболистах: «Они мыслят по-другому. Думаешь: «Может, будет лучшее поколение, и они лучше знают»

Юрий Жирков высказался о различиях поколений футболистов.

Некоторые возрастные футболисты критикуют молодых за то, что те не воспринимают советы. Вы сталкивались с этим?

– Когда я начинал, мне помогали Сергей Богданович Семак, Рахимич. Они всегда поддерживали – это запомнилось. Когда поддерживают такие игроки, у тебя вырастают крылья. Если сейчас кому-то напихать… Когда я завершал карьеру, всегда старался найти какие-то слова, но точно не кричать.

Сегодня нужен более мягкий подход?

– Это разные поколения. Я разговаривал с тренером академии ЦСКА. Он сказал хорошую вещь. Я смотрел, как ребенок на тренировке играет, и говорил: «Куда он побежал?» А тренер отвечает: «Откуда ты знаешь? Может быть, он правильно побежал».

Они думают по-другому. Прокручиваешь у себя в голове эти моменты и думаешь: «Может, будет лучшее поколение, и они лучше знают, в какой момент что-нибудь сделать», – сказал бывший защитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoЭлвер Рахимич
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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