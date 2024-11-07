«МЮ» 1 раз пробил в створ в первом тайме матче ЛЕ, ПАОК – 2
«Манчестер Юнайтед» нанес всего один удар в створ в первом тайме с ПАОК.
Манкунианцы принимают греческий клуб (0:0, перерыв) в 4-м туре Лиги Европы. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Всего за тайм на счету «Юнайтед» 4 удара по воротам. ПАОК нанес 5 ударов, два из которых попали в створ.
После 45 минут игры «МЮ» был лучше во владению мячом (58% на 42%), угловым (5:1), и пасам (302 на 216).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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