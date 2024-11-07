«МЮ» 1 раз пробил в створ в первом тайме матче ЛЕ, ПАОК – 2

«Манчестер Юнайтед» нанес всего один удар в створ в первом тайме с ПАОК.

Манкунианцы принимают греческий клуб (0:0, перерыв) в 4-м туре Лиги Европы . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Всего за тайм на счету «Юнайтед » 4 удара по воротам. ПАОК нанес 5 ударов, два из которых попали в створ.

После 45 минут игры «МЮ» был лучше во владению мячом (58% на 42%), угловым (5:1), и пасам (302 на 216).