Игрок ФКСБ Бырлиджа забил грудью с линии ворот на 7-й секунде второго тайма после ошибки вратаря «Мидтьюлланда»

Даниэл Бырлиджа забил необычный гол «Мидтьюлланду» в Лиге Европы.

ФКСБ обыгрывает «Мидтьюлланд » (2:0, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы. Первый гол на 16-й минуте забил Флорин Тэнасе , Бырлиджа же отличился на 46-й минуте.

Сразу после розыгрыша мяча, форвард румын побежал на вратаря Элиаса Олафссона , который выбил мяч в соперника. Бырлиджа опередил голкипера, догнал отскочивший мяч и с линии ворот грудью направил его в сетку. Это случилось на 7-й секунде второго тайма.

Изображение: кадр из трансляции Digi Sport 1