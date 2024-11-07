Игрок ФКСБ Бырлиджа забил грудью с линии ворот на 7-й секунде второго тайма после ошибки вратаря «Мидтьюлланда»
Даниэл Бырлиджа забил необычный гол «Мидтьюлланду» в Лиге Европы.
ФКСБ обыгрывает «Мидтьюлланд» (2:0, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы. Первый гол на 16-й минуте забил Флорин Тэнасе, Бырлиджа же отличился на 46-й минуте.
Сразу после розыгрыша мяча, форвард румын побежал на вратаря Элиаса Олафссона, который выбил мяч в соперника. Бырлиджа опередил голкипера, догнал отскочивший мяч и с линии ворот грудью направил его в сетку. Это случилось на 7-й секунде второго тайма.
Изображение: кадр из трансляции Digi Sport 1
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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