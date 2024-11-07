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Игрок ФКСБ Бырлиджа забил грудью с линии ворот на 7-й секунде второго тайма после ошибки вратаря «Мидтьюлланда»

Даниэл Бырлиджа забил необычный гол «Мидтьюлланду» в Лиге Европы.

ФКСБ обыгрывает «Мидтьюлланд» (2:0, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы. Первый гол на 16-й минуте забил Флорин Тэнасе, Бырлиджа же отличился на 46-й минуте.

Сразу после розыгрыша мяча, форвард румын побежал на вратаря Элиаса Олафссона, который выбил мяч в соперника. Бырлиджа опередил голкипера, догнал отскочивший мяч и с линии ворот грудью направил его в сетку. Это случилось на 7-й секунде второго тайма.

Изображение: кадр из трансляции Digi Sport 1

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Дания
logoМидтьюлланд
logoФКСБ
logoвысшая лига Румыния
logoФлорин Тэнасе
logoЭлиас Олафссон
Лига Европы
logoДаниэл Бырлиджа
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