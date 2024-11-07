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Райс сломал палец на ноге, но готов играть за «Арсенал» и Англию, несмотря на боль. Он намерен выйти на матч с «Челси»

Деклан Райс намерен играть со сломанным пальцем на ноге.

Как сообщает The Telegraph, полузащитник пропустил матч «Арсенала» с «Интером» (0:1) в Лиге чемпионов из-за перелома пальца, полученного в субботней игре с «Ньюкаслом» (0:1).

Англичанин не смог тренироваться на этой неделе и даже надеть бутсу на травмированную ногу. Однако полузащитник готов попытаться сыграть за «Арсенал», несмотря на боль, на выезде против «Челси» в воскресенье.

Кроме того, футболист был включен в состав сборной Англии на предстоящие матчи Лиги наций против Греции и Ирландии.

Если игра с «Челси» пройдет без проблем, Райс готов играть и за национальную команду. Его участие считается очень важным для сборной, которой необходимо обыграть Грецию, чтобы получить шанс возглавить свою группу Лиги наций и избежать матчей плей-офф.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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