«Дьокереш как Холанд – мощный, атлетичный и нацелен на ворота. Возможно, он окажется в «Реале» – им нужен центрфорвард, Мбаппе не справляется». О′Хара о Викторе
«Любой клуб в мире сейчас бы взял Виктора Дьокереша. Возможно, он в итоге окажется в «Реале» – им действительно нужен центрфорвард в данный момент. Они подписали Килиана Мбаппе из «ПСЖ», но он просто не справляется на этой позиции. Они сильно сдали в этом сезоне.
Дьокереш играет, как Эрлинг Холанд. Он силен, физически мощный, атлетичный и нацелен на ворота. У него нет страха в игре один на один с защитниками – он мне очень нравится. С тем количеством голов, которое он забивает сейчас, он мог бы перейти в любой клуб Европы.
С приходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» возникает вопрос, могут ли они его подписать, ведь у них есть Расмус Хейлунд на острие атаки. Однако Хейлунду нужно улучшить свою игру, иначе они могут подумать о приглашении Дьокереша! Он будет на виду у всех. Я не могу поверить, что «Брайтон» отдал его за миллион фунтов – все говорят, что они грамотно работаю с трансферами, но тут они ошиблись! Это первоклассный игрок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».
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