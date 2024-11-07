«Дьокереш как Холанд – мощный, атлетичный и нацелен на ворота. Возможно, он окажется в «Реале» – им нужен центрфорвард, Мбаппе не справляется». О′Хара о Викторе

Джейми О′Хара сравнил Виктора Дьокереша с Эрлингом Холандом.

«Любой клуб в мире сейчас бы взял Виктора Дьокереша . Возможно, он в итоге окажется в «Реале » – им действительно нужен центрфорвард в данный момент. Они подписали Килиана Мбаппе из «ПСЖ», но он просто не справляется на этой позиции. Они сильно сдали в этом сезоне.

Дьокереш играет, как Эрлинг Холанд . Он силен, физически мощный, атлетичный и нацелен на ворота. У него нет страха в игре один на один с защитниками – он мне очень нравится. С тем количеством голов, которое он забивает сейчас, он мог бы перейти в любой клуб Европы.

С приходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед » возникает вопрос, могут ли они его подписать, ведь у них есть Расмус Хейлунд на острие атаки. Однако Хейлунду нужно улучшить свою игру, иначе они могут подумать о приглашении Дьокереша! Он будет на виду у всех. Я не могу поверить, что «Брайтон» отдал его за миллион фунтов – все говорят, что они грамотно работаю с трансферами, но тут они ошиблись! Это первоклассный игрок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».