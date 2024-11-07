  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Дьокереш как Холанд – мощный, атлетичный и нацелен на ворота. Возможно, он окажется в «Реале» – им нужен центрфорвард, Мбаппе не справляется». О′Хара о Викторе
12

«Дьокереш как Холанд – мощный, атлетичный и нацелен на ворота. Возможно, он окажется в «Реале» – им нужен центрфорвард, Мбаппе не справляется». О′Хара о Викторе

Джейми О′Хара сравнил Виктора Дьокереша с Эрлингом Холандом.

«Любой клуб в мире сейчас бы взял Виктора Дьокереша. Возможно, он в итоге окажется в «Реале» – им действительно нужен центрфорвард в данный момент. Они подписали Килиана Мбаппе из «ПСЖ», но он просто не справляется на этой позиции. Они сильно сдали в этом сезоне.

Дьокереш играет, как Эрлинг Холанд. Он силен, физически мощный, атлетичный и нацелен на ворота. У него нет страха в игре один на один с защитниками – он мне очень нравится. С тем количеством голов, которое он забивает сейчас, он мог бы перейти в любой клуб Европы.

С приходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» возникает вопрос, могут ли они его подписать, ведь у них есть Расмус Хейлунд на острие атаки. Однако Хейлунду нужно улучшить свою игру, иначе они могут подумать о приглашении Дьокереша! Он будет на виду у всех. Я не могу поверить, что «Брайтон» отдал его за миллион фунтов – все говорят, что они грамотно работаю с трансферами, но тут они ошиблись! Это первоклассный игрок», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoДжейми О′Хара
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРубен Аморим
logoКилиан Мбаппе
logoЭрлинг Холанд
logoВиктор Дьокереш
logoРасмус Хейлунд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьокереш – игрок недели в ЛЧ. У форварда «Спортинга» хет-трик в матче с «Сити»
28сегодня, 14:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Клеберсон о тен Хаге: «Жаль, что он ушел из «МЮ», но футбол – это победы и трофеи. Люди хотят быстрых результатов, не имея терпения»
412 минут назад
Меньян, Дэвис, Луис Диас, Дьокереш и Молина – в сборной 4-го тура ЛЧ
322 минуты назад
Кубарси про 10 швов на щеке после игры с «Црвеной Звездой» в ЛЧ: «Все ради эмблемы «Барсы». Я вернусь»
1035 минут назадФото
Райс сломал палец на ноге, но готов играть за «Арсенал» и Англию, несмотря на боль. Он намерен выйти на матч с «Челси»
341 минуту назад
Александр Мостовой: «Роша, если бы его не сдерживали, еще кому-нибудь залепил бы по лицу – дисквалификация заслуженная. Литвинов пытался разнять драку – не понимаю КДК»
1242 минуты назад
У Винисиуса больше всех касаний мяча в штрафной в сезоне ЛЧ – 37. У Мбаппе и Дембеле по 36, у Холанда – 28
3254 минуты назад
Бартон раскритиковал Роналду за рекламу Herbalife: «Это куча дерьма, и ты это знаешь. Разве у тебя недостаточно денег?»
76сегодня, 15:33Фото
Наир Тикнизян: «Обидно, что нет еврокубков, но что я могу сделать? Мне 25, но нет ни одного трофея – вот моя мотивация. Международный опыт есть благодаря Армении»
20сегодня, 15:17
Титов о бане Литвинова на 2 матча: «Абсурдное решение, Руслан пытался остановить бойню. За то, что делал Роша, нужно давать от пяти матчей»
30сегодня, 15:12
Кейн, Палмер, Беллингем, Сака, Райс, Фоден, Трент, Грилиш – в заявке сборной Англии на матчи с Грецией и Ирландией
5сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Гризманн об уходе из сборной: «Все кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением»
5 минут назад
«Роша вел себя очень нагло. Дисквалификация правильная. На стадионе много зрителей и детей, неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола». Гладилин про ЦСКА – «Спартак»
10 минут назад
Лига конференций. «Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» встретится с АПОЭЛ, «Динамо» Минск против «Легии»
315 минут назад
Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»
622 минуты назад
Олег Иванов о сборной Брунея: «Всегда путаю их с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще»
322 минуты назад
Мората столкнулся головой с Павловичем на тренировке «Милана». Форвард проведет несколько часов в больнице и пропустит матч с «Кальяри»
257 минут назад
«Ренн» уволил тренера Стефана. Клуб близок к назначению Сампаоли
58 минут назад
Сутормин о Семаке и Карпине: «В «Ростове» больше молодых футболистов и есть право на ошибку. «Зенит» каждый год борется за чемпионство, не всегда можешь встроить молодого игрока»
2сегодня, 15:32
Семак об «Ахмате»: «У них крепкий состав, много дриблеров, игроков с дальним ударом. «Зенит» ждет сложный матч в Грозном»
5сегодня, 15:28
Клеберсон о ван Нистелрое: «Хотел бы увидеть Руда во главе «МЮ». Он многому научился у Фергюсона, знает клуб, игроки будут его слушать, он был великим футболистом»
5сегодня, 15:15