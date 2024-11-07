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Дьокереш – игрок недели в ЛЧ. У форварда «Спортинга» хет-трик в матче с «Сити»

Виктор Дьокереш признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард «Спортинга» сделал хет-трик в матче 4-го тура общего этапа против «Манчестер Сити» (4:1).

Швед обошел Луиса Диаса из «Ливерпуля» (хет-трик в матче с «Байером»), Николаса-Геррита Кюна из «Селтика» (дубль в матче с «Лейпцигом») и Карима Конате из «Зальцбурга» (дубль в матче с «Фейеноордом»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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