«Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Потом уже пошла рукопашка». Колосков о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»

Вячеслав Колосков прокомментировал потасовку в матче ЦСКА и «Спартака».

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо – это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка.

Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», – сказал почетный президент РФС.