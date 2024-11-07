«Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Потом уже пошла рукопашка». Колосков о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»
Вячеслав Колосков прокомментировал потасовку в матче ЦСКА и «Спартака».
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.
«Члены ЭСК смотрят моменты более внимательно, останавливают камеры. Начал всю эту заваруху Литвинов, Роша не думал никого трогать. Литвинов схватил его за лицо – это было началом всего. Потом уже пошла рукопашка.
Это то, что я видел. Члены КДК наверняка увидели еще больше», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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