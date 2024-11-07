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  • «Литвинов извинился перед Рошей, Виллиан по‑русски сказал, что принимает извинения. Руки они не жали». Глава КДК о рассмотрении стычки в дерби
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«Литвинов извинился перед Рошей, Виллиан по‑русски сказал, что принимает извинения. Руки они не жали». Глава КДК о рассмотрении стычки в дерби

Артур Григорьянц заявил, что Руслан Литвинов извинился перед Виллианом Рошей.

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла потасовка с участием игроков обеих команд, в результате которой красные карточки получили Роша – за удар рукой в голову сопернику и Литвинов – за захват соперника рукой за лицо.

Роша был дисквалифицирован на три матча РПЛ, Литвинов пропустит две игры.

Почему почти равносильное наказание?

– Если смотреть эпизод с самого начала, можно увидеть, с чего все началось, кто кого хватал за горло.

Кто инициатор?

– Мы это для себя определили, но здесь рассматриваем Рошу и Литвинова, ответы мои будут только по ним.

Учитывался момент Соболева и Роши?

– Тогда красную отменили. А в матче с «Ахматом» было удаление по другой статье. Здесь посчитали три матча дисквалификации достаточным наказанием.

Записи в протоколе по Литвинову и Роше ничем не отличаются. Приняли решение, исходя из заключения ЭСК. Агрессивное поведение делится на несколько категорий, но и у Роши, и у Литвинова был удар, что и подтвердила ЭСК.

Соболеву за жест давали четыре матча, а тут Роше три. Почему так?

– Там был цинизм, публичный показ оскорбительного жеста на стадионе, где были дети. Совсем другая статья. В каждом конкретном случае мы оцениваем все обстоятельства, нет никакого лекала.

Что сказал Литвинов?

– Литвинов здесь извинился перед Рошей, Роша, не дожидаясь перевода, по‑русски сказал, что принимает извинения. Роша раскаялся публично в своем выступлении, лично извинений Литвинову не высказывал. Руки они здесь не жали.

Почему не рассматривали действия других футболистов?

– Думаю, мы бы рассмотрели действия Бабича, Умярова и Гуарирапы, но судьи не записывали это в протокол, где‑то были желтые карточки, – сказал глава КДК РФС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
logoВиллиан Роша
logoРуслан Литвинов
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