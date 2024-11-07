«Литвинов извинился перед Рошей, Виллиан по‑русски сказал, что принимает извинения. Руки они не жали». Глава КДК о рассмотрении стычки в дерби
В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла потасовка с участием игроков обеих команд, в результате которой красные карточки получили Роша – за удар рукой в голову сопернику и Литвинов – за захват соперника рукой за лицо.
Роша был дисквалифицирован на три матча РПЛ, Литвинов пропустит две игры.
– Почему почти равносильное наказание?
– Если смотреть эпизод с самого начала, можно увидеть, с чего все началось, кто кого хватал за горло.
– Кто инициатор?
– Мы это для себя определили, но здесь рассматриваем Рошу и Литвинова, ответы мои будут только по ним.
– Учитывался момент Соболева и Роши?
– Тогда красную отменили. А в матче с «Ахматом» было удаление по другой статье. Здесь посчитали три матча дисквалификации достаточным наказанием.
Записи в протоколе по Литвинову и Роше ничем не отличаются. Приняли решение, исходя из заключения ЭСК. Агрессивное поведение делится на несколько категорий, но и у Роши, и у Литвинова был удар, что и подтвердила ЭСК.
– Соболеву за жест давали четыре матча, а тут Роше три. Почему так?
– Там был цинизм, публичный показ оскорбительного жеста на стадионе, где были дети. Совсем другая статья. В каждом конкретном случае мы оцениваем все обстоятельства, нет никакого лекала.
– Что сказал Литвинов?
– Литвинов здесь извинился перед Рошей, Роша, не дожидаясь перевода, по‑русски сказал, что принимает извинения. Роша раскаялся публично в своем выступлении, лично извинений Литвинову не высказывал. Руки они здесь не жали.
– Почему не рассматривали действия других футболистов?
– Думаю, мы бы рассмотрели действия Бабича, Умярова и Гуарирапы, но судьи не записывали это в протокол, где‑то были желтые карточки, – сказал глава КДК РФС.
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