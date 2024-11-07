Экс-игрок «Эвертона» ван дер Мейде о карьере в Англии: «Я был молод, с кучей денег, вел двойную жизнь. Изменял жене, бросил детей. Когда алкоголь перестал приносить удовлетворение, употреблял наркотики, кокаин»

Энди ван дер Мейде рассказал, что принимал наркотики во время игры в Англии.

«Я все испортил (смеется). Моя футбольная карьера была почти закончена, когда я приехал в Англию, все закончилось, потому что я делал много идиотских вещей: я был молод, у меня была куча денег и я вел двойную жизнь. Изменял своей бывшей жене, она не заслуживала всего этого, была хорошей женщиной.

Я бросил своих детей ради кого-то другого. Никогда себе этого не прощу. Это только моя вина, не могу винить в этом никого другого. Я жил в Ливерпуле, и мы гуляли по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Мы много пили, и нам все время было мало. Когда алкоголь перестал приносить удовлетворение, я начал употреблять наркотики, кокаин. Это был уже не я.

Начались проблемы с тренером, моя личная жизнь стала сложной. Моя маленькая принцесса провела первые три года своей жизни в больнице. Это был целый комок проблем. Из-за этого все стало идти наперекосяк.

Потом я понял. После двух ночей, когда я был под кокаином, я позвонил своему агенту и сказал, что должен уехать: «Я хочу уехать из Ливерпуля, иначе я закончу тем, что убью себя». Моя жена спасла меня. Если бы она была со мной, когда я был футболистом, я стал бы одним из лучших вингеров всех времен», – сказал бывший игрок «Интера» и «Эвертона» в интервью Prime.