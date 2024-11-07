Шевченко, Спаллетти, де Росси, Брайда войдут в Зал славы итальянского футбола
Федерация футбола Италии (FIGC) объявила о новых членах Зала в различных категориях.
В категории «Тренер» в Зал будет введен Лучано Спаллетти, тренирующий сборную Италии, выигравший Серию А с «Наполи» и работавший с «Интером», «Ромой» и другими итальянскими клубами.
В категории «Итальянский футболист» был отмечен Даниэле де Росси – чемпион мира в составе сборной Италии, игравший в Серии А только за «Рому».
В категории «Иностранный футболист» новым членом Зала славы стал Андрей Шевченко – чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча» в составе «Милана».
В категории «Ветеран» был отмечен чемпион Италии в составе «Интера» и «Ювентуса» Роберто Бонинсенья, в категории «Менеджер» – Арьедо Брайда, бывший генеральный и спортивный директор «Милана».
Официальная церемония пройдет 11 ноября.
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