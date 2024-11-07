«Рубин» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
«Рубин» сыграет с «Краснодаром» в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 19:45 на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» после 14 туров расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 18-ю очками. «Краснодар» же лидирует в таблице, набрав 36 очков.
Перед игрой на стадионе выступит певица «Дышать». Также гости стадиона смогут увидеть выступление барабанщиков. Поддержите казанцев в домашнем матче против быков!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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