«Рубин» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать команду в домашнем матче!

«Рубин» сыграет с «Краснодаром» в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 19:45 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» после 14 туров расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 18-ю очками. «Краснодар» же лидирует в таблице, набрав 36 очков.

Перед игрой на стадионе выступит певица «Дышать». Также гости стадиона смогут увидеть выступление барабанщиков. Поддержите казанцев в домашнем матче против быков!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.