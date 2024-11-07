«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. Самарцы, поддержите команду в домашнем матче!

«Крылья» принимают ЦСКА в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья Советов» по итогами 14 туров расположились на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Армейцы же занимают шестую строчку с 24-я очками. Поддержите самарцев в домашнем матче против москвичей!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .