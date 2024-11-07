«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. Самарцы, поддержите команду в домашнем матче!
«Крылья» принимают ЦСКА в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья Советов» по итогами 14 туров расположились на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Армейцы же занимают шестую строчку с 24-я очками. Поддержите самарцев в домашнем матче против москвичей!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости