Энрике об 1:2 от «Атлетико»: «Дерьмовый день, 2-й гол – это дурная шутка. Жизнь несправедлива. Будем готовиться к следующим матчам, как к четырем финалам»
Парижский клуб проиграл матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2, пропустив на 93-й минуте.
«Второй гол – это дурная шутка. Таков футбол. Я верю в своих игроков. Но второй гол поставил нас в еще более сложную ситуацию.
У нас осталось четыре матча в Лиге чемпионов, и мы будем работать над тем, чтобы изменить ситуацию. Я работаю в мире футбола без страха. Я не сомневаюсь, что в случае плохих результатов будут приниматься определенные решения. На «Парк де Пренс» никто не сдается, болельщики с нами. Но, учитывая нашу ситуацию, я не знаю, выйдем ли мы в плей-офф.
Я никогда не разговариваю с игроками после матчей. К тому моменту уже ничего не исправить. Уже слишком поздно. Нам нужно снизить уровень негативной энергии, и завтра мы обсудим матч более подробно.
Это несправедливый результат, жизнь несправедлива. Посмотрим завтра, потому что сегодня дерьмовый день. Нам нужно прибавлять. Мы будем готовиться к следующим четырем матчам, как к четырем финалам Лиги чемпионов», – сказал Энрике.
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